’Strumenti per crescere’. Con il gruppo giovani della Confcommercio

Il Gruppo Giovani della Confcommercio della Spezia organizza il convegno, aperto a tutti e gratuito, ‘Strumenti per Crescere - Imprese giovanili e accesso al credito’, in programma oggi, alle 14, al terzo piano della Fondazione Carispezia. Il convegno proporrà una panoramica delle politiche europee e delle opportunità offerte dai bandi comunitari, seguita da approfondimenti pratici dedicati a strumenti di controllo del credito, criteri di valutazione delle banche e requisiti essenziali per accedere a finanziamenti. Verranno inoltre esplorate le opportunità nazionali e regionali, incluse agevolazioni. (Tel. 0187 5985101).