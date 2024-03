’Storie di uomini e vini’ con Pino Petruzzelli

Si chiude oggi a Varese Ligure la prima edizione di ‘Marzo di Liguria’ il progetto ideato da Teatro Ipotesi. L’appuntamento è nella Chiesa di Santa Teresa d’Avila e San Filippo Neri dalle 16 in compagnia dell’attore e direttore artistico della rassegna Pino Petruzzelli, che propone al pubblico alcuni estratti di ‘Storie di uomini e vini’ coprodotto da Teatro Nazionale di Genova e Mittelfest. Una pièce teatrale toccante, intensa ma anche divertente, in cui l’attore raccoglie i ricordi dei tantissimi vignaioli liguri intervistati in questi anni. Sono le loro testimonianze a dirci quanta fatica, coraggio e dedizione ci vogliano per ricavare da una terra splendida ma dura da lavorare, vini apprezzati in tutto il mondo. La narrazione di Petruzzelli viene sostenuta e arricchita da due musicisti d’eccezione: il primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Alberto Barletta e la pluripremiata flautista Elisa Parodi. Il timbro limpido e brillante dei loro strumenti dà vita a pagine di Mozart, Beethoven e Rossini. Al termine, spazio all’altro grande protagonista di ‘Marzo di Liguria’, il vino, per una degustazione.