Storie di mare al SeaFilmFestival. Premiato il ’Fossati-Da Passano’

Un’atmosfera ‘blu’, naturalmente pregna di storie di mare, all’epilogo della terza edizione del SeaFilmFestival curato dall’associazione Mareggiamo alla mediateca regionale ligure. Oltre 30 i Paesi da cui sono arrivati i 120 video suddivisi in 4 categorie. La prima, ‘School Projects’, con un evento dedicato alla mattina – moderato da Andrea Ferrari Trecate, giornalista di Pianeta Azzurro – se l’è aggiudicata il filmato ‘The Sea is One for All! realizzato dall’istituto spezzino Fossati-Da Passano: un progetto ambientale gestito da ricercatori del Cnr, che consiste nel preservare e monitorare una parte della spiaggia di Marinella. Nel pomeriggio la mostra fotografica dei professionisti spezzini Carlo Alberto Conti e Marcello Di Francesco, oltre alle copertine del gruppo di The Spezziner, con la sorpresa di una ‘Special Edition’, poi l’aperitivo offerto grazie al contributo delle Cantine Lunae Bosoni di Castelnuovo Magra e del panificio Mr. Molini, prima del gran finale serale. È ‘The fisherman, the Alien, the Sea’ di Elisabetta Zavoli a conquistare la categoria ‘Maritime Professions’, con un video che racconta la problematica legata alla comparsa del granchio blu nel delta del Po e l’esperienza di un pescatore di quarta generazione che, per affrontare la grossa perdita indotta dall’arrivo dell’animale, fa rivivere una tecnica tradizionale di pesca sostenibile insegnatagli dal nonno. A ‘Sweet Salty Sea’ dello spagnolo David Sanchez Carretero, la categoria ‘Marine Environment’, che mostra quanto siamo fortunati ad avere il mare a nostra disposizione, per poter godere della sua immensità e ricchezza. Ed infine, a ‘Mer, Mère’ del francese Lucas Lengagne, non solo la categoria ‘Art and Culture’, ma pure il premio assoluto (ritirato per lui dal direttore di Rlv Andrea Rivetta): il suo video parte dalla somiglianza delle parole nella lingua francese tra Mer (mare) e Mère (madre), portando lo spettatore a riflettere sulle somiglianze che possiamo trovare tra colei che ci ha partorito e la madre da cui tutti proveniamo, l’Oceano. Due le menzioni onorarie: la prima per il miglior video a tema sociale assegnata a Colombe De Vallavieille con il filmato ‘Song of the waves’, che racconta un dolce e struggente spaccato di una traversata in mare da parte di migranti sulle rotte del Mediterraneo (premio simbolicamente ritirato da Anna Del Sere, referente eventi della Consulta Provinciale Femminile della Spezia) e la seconda per il miglior filmato proveniente dalla provincia di Spezia, assegnata a Bob Caprai con il video ‘Southeast Five Lands’, che racconta luoghi e prodotti delle 5 Terre.

Marco Magi