Storie di guerre al circolo anziani

Giovanni Tabacchiera presenterà oggi, alle 17, al circolo anziani di piazza Brin, due suoi racconti con tema la guerra. "Uno è di una guerra sempre maledettamente attuale – spiegano i promotori – L’altro è un racconto che scrisse anni fa e che fa parte della sua raccolta dal titolo ‘Foglie’ che si può acquistare, il cui intero ricavato sarà versato ad Emergency. L’associazione ha la sua presenza in 8 Paesi del mondo, sin dall’inizio della sua attività in zone di guerra o dove sono presenti mine antiuomo, e dal 1994 ha curato oltre 12 milioni di persone. L’emergenza di questi tempi è per la guerra in Sudan. Lì si combatte dall’aprile 2023, ma non ne parla mai. La situazione è tragica. Negli avamposti umanitari ci sono medici, infermieri, personale locale, che vanno sostenuti perché la loro continua presenza continui ad aiutare ancora chi è vittima di guerre, nel terzo decennio del terzo millennio". L’entrata è libera.