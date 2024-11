’Storie di alternanza’. Scuole spezzine vincenti

Riconoscimenti per le scuole superiori spezzine ieri al Terminal Crociere, nell’ambito del Festival Orientamenti, dopo la partecipazione alla settima edizione del Premio ‘Storie di alternanza’ promosso dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere per valorizzare le esperienze di alternanza. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha aderito all’iniziativa per la terza volta coinvolgendo le scuole superiori della Spezia, di Savona e di Imperia raccogliendo, in tutto, 17 proposte. "Le scuole – spiega Paolo Figoli della Camera di commercio – hanno raccontato le loro storie di alternanza attraverso video realizzati dagli studenti". Ad aggiudicarsi il 1° premio (600 euro) – come tutti gli altri stanziati dalla Camera di Commercio – per la categoria Istituti Tecnici a livello regionale, è stato il Fossati-Da Passano con il progetto ‘Realizzazione di un bot telegram guidato dall’intelligenza artificiale’.

Nella categoria Licei a conquistare il 1° e il 2° premio a livello regionale (rispettivamente 600 e 500 euro), sono stati l’istituto Cardarelli e il liceo scientifico Pacinotti. Cardarelli sul podio con il video dal titolo ‘coStart’, mentre nella categoria Its Academy, ad ottenere il 1° premio (600 euro) a livello regionale è stata la Fondazione Its Academy La Spezia per il Made in Italy, con il video ‘Wi-fire’. Le quattro scuole spezzine vincitrici del premio regionale sono ora in lizza per partecipare alle selezioni nazionali. Se approderanno all’appuntamento finale del Premio "Storie di Alternanza 2024" lo si conoscerà in occasione del Salone Job Orienta a Verona dal 27 al 30 novembre. In questa occasione la Fondazione Its Academy La Spezia per il Made in Italy riceverà la menzione speciale nazionale per la Si.Te.Mar. quale tutor d’eccellenza aziendale.