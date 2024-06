Sono ben 250 anni di storia, impegno e legalità quelli festeggiati dalla Guardia di Finanza. All’ auditorium del porto si è celebrata la cerimonia in onore del 250 anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, insieme a una rappresentanza del personale e della locale Sezione A.N.F.I., si è reso omaggio a due secoli e mezzo di servizio dedicato alla tutela della legalità. Durante l’evento, il comandante provinciale, colonnello Benedetto Labianca, ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’ordine del giorno del comandante generale. Labianca ha poi premiato i militari che si sono distinti in operazioni di rilievo, sottolineando l’impegno incessante del Corpo nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria. I risultati ottenuti dal comando provinciale della Spezia negli ultimi mesi sono impressionanti: oltre 6.340 interventi ispettivi e 336 indagini hanno evidenziato l’incessante lotta contro l’evasione fiscale e le frodi. Sono stati individuati 62 evasori totali e sequestrati beni per un valore di circa 600.mila euro. L’azione della Gdf ha portato al sequestro di prodotti contraffatti e pericolosi, oltre a significativi interventi nel settore del gioco illegale e della tutela della spesa pubblica. Labianca ha sottolineato l’importanza della trasparenza e della correttezza nell’uso delle risorse pubbliche, fondamentali per la realizzazione dei progetti del Pnrr.

A.F.