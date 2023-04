Storia e tradizioni Sarde Una festa aperta alla città

Satira, vignetta, disegno, canto e video gli ingredienti scelti per celebrare il ‘Sa die de sa Sardigna’. Così il Circolo Grazia Deledda ricorda la sommossa del 28 aprile 1794, giorno in cui i sardi si ribellarono ai piemontesi. Con una festa. "Sardi, spezzini e amici della Sardegna – dichiara il il presidente Saverio Coghe – tutti sono invitati". Appuntamento venerdì, dalle 17.30, nella sede sociale di via Venezia 25. "La grafica, la satira, l’illustrazione, la musica meglio di altre forme di espressione artistica, sono, capaci di trasmettere senza sovrastrutture e ambiguità retoriche, il senso di un festa di popolo. La potente forza comunicativa della vignetta risiede nella sua capacità di inquadrare con il rapido disegno e la fulminante battuta fatti e situazioni che per essere spiegati avrebbero bisogno di più articolati discorsi". La mostra di satira ‘SOS Sardos’ è realizzata da I Caterpillar. "Anche la musica arriva direttamente al cuore e, accompagnata dai versi, suscita emozioni e smuove la coscienza, eleva lo spirito, nobilita l’anima e aiuta il pensiero". La parte musicale è stata concepita con lo scopo di arrivare al più vasto pubblico, si è puntato su alcuni popolari musicisti sardi, artisti capaci di interpretare le musiche tradizionali dell’isola e di cantare con sentimento l’inno patriottico sardo scritto da Francesco Ignazio Mannu negli anni del triennio rivoluzionario.ù

A interpretare i brani, Maria Luisa Congiu. All’artista maddalenina Anna Debora Voso è stata invece affidata l’emozione di tuffarsi nell’arcipelago di La Maddalena e nel mare di Sardegna, a mezzo di alcune sue splendide opere. Chiuderanno la serata la proiezione del documentario ‘Sa die de sa Sardigna’ di Marco Parodi e del video ‘La rivoluzione sarda. Procurade e moderare’ dell’Associazione dei Sardi in Torino ‘A. Gramsci’. Non mancherà la degustazione dei prodotti tipici dell’Isola. L’ingresso è gratuito. Info: 0187 525384.

Marco Magi