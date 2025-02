Storia ’Brasiliana’ al circolo Fantoni

Un’intensa storia di sentimenti e di avvincenti colpi di scena, tesa a ponte tra il Golfo dei Poeti (La Spezia) in Italia e la Baia di Guanabara (Rio de Janeiro) in Brasile. È ‘Brasiliana’, il libro scritto da Maria Paola Favilli che verrà presentato sabato, alle 18, al Circolo Fantoni di Galleria Adamello. Agostino Sciaccaluga, detto Tino, è in un momento triste e difficile della sua vita, per la recente morte del padre e per la perdita del lavoro a seguito di una sua iniziativa pur con nobili intenti. Dulce de Souza Silva, brasiliana, è la badante di suo padre, che prima di andarsene, l’ha sposata e messa incinta. Nonostante la consideri una profittatrice, Tino accetta di accompagnare Dulce in Brasile, dove lei ha lasciato alla cura dei parenti il figlio che ha già. Una vacanza diventa per Tino un squarcio di vita nuova, alla scoperta di tradizioni di un mondo sconosciuto. Con l’autrice dialoga Ana Paula Sena. Info e prenotazioni al 392 5268980.