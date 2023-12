Stop ai mezzi Euro 4 in centro. Limitazioni al via da gennaio. Arrivano le biciclette elettriche

LA SPEZIA

Dopo i monopattini e gli scooter, in città arrivano anche le biciclette elettriche a noleggio. Il Comune della Spezia rilancia sulla mobilità sostenibile e, nell’ambito del rinnovo del servizio di noleggio di mezzi elettrici in sharing recentemente assegnato a Bit Mobility, amplia l’offerta a disposizione di cittadini e turisti. Le novità sono state presentate ieri in piazza Europa: l’accordo tra il Comune e l’azienda avrà una durata di tre anni – più un’eventuale proroga di altri due – e porterà all’introduzione di 300 monopattini elettrici di ultima generazione, modello Zimo S3 con doppio freno e indicatori di direzione, ma soprattutto di 50 bici elettriche EB100 Okai. Il servizio si estenderà in un’area operativa di 19 chilometri quadrati in free floating, con una zona centrale pedonale – piazza Garibaldi, via del Prione da Piazza Mentana a Piazza Saint Bon – all’interno della quale i dispositivi, grazie alla tecnologia gps, viaggeranno a velocità limitata (6 chilometri orari). Con gli scooter l’area operativa sarà più ampia, da Lerici a Porto Venere. Saranno inoltre attivati circa 30 ‘Bit point’ sul territorio: stalli dedicati allo sharing per la riduzione dei disagi legati al parcheggio. Saranno inoltre previste delle premialità per gli utenti che parcheggiano all’interno degli hub point, pacchetti e abbonamenti speciali con scontistiche e un call center dedicato con assistenza attiva 24 ore su 24. "Un miglioramento del servizio che rappresenta un ulteriore potenziamento della mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla Mobilità, Kristopher Casati – frutto di un lavoro che parte da lontano e che ci ha portato a quadruplicare le piste ciclabili da 8 a 32 chilometri, a promuovere una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico, a incentivare l’acquisto di nuovi veicoli (768 quelli acquisiti dai cittadini attraverso i finanziamenti elargiti dal Comune;ndr)". "Crediamo molti nei progetti di questa città" ha aggiunto Michele Francione, direttore operativo di Bit Mobility. "Abbiamo avviato un percorso virtuoso – rilancia il sindaco, Pierluigi Peracchini – di attenzione all’ambiente, apportando cambiamenti importanti alla mobilità, nel segno dello sviluppo sostenibile. Era necessario pensare a nuovi sistemi di mobilità, ci sono alcuni aspetti da migliorare ma siamo sulla buona strada". Tra le misure approntate dall’amministrazione per ridurre l’inquinamento nel centro urbano, non passa inosservato l’ulteriore step relativo ai divieti di transito delle auto: dal 1° gennaio, il divieto sarà esteso ai veicoli Euro 4, nel perimetro ricompreso tra viale Aldo Ferrari, viale Amendola e viale Italia (le due direttrici sono comunque escluse dalle limitazioni; ndr), via Crispi, via Spallanzani, via XX settembre, via Fiume, via san Cipriano e via Redipuglia. Una manovra avviata lo scorso anno con il primo divieto ai veicoli Euro 3, e dettata dall’esigenza di ridurre l’inquinamento nell’area urbana.

Matteo Marcello