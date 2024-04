Stl, al via nuove opere. Area camper a Pugliola

In rampa di lancio a Lerici gli interventi promossi da Stl, società partecipata del Comune: il rifacimento dei servizi igienici pubblici in calata Mazzini; la sistemazione del tratto di galleria sottostante il castello San Giorgio fino all’ascensore, e l’area camper a Pugliola. I locali che ospitano i servizi igienici pubblici in calata Mazzini saranno completamente restaurati, e al posto del bagno automatico saranno realizzati due servizi tradizionali. "Verrà ristrutturato anche il bagno dedicato al mercato del pesce e destinato il resto del locale adiacente a quello dei bagni pubblici, a magazzino per Stl per le attività della catenaria – afferma l’assessore ai lavori pubblici Marco Russo –. Un terzo servizio pubblico è previsto nel nuovo punto informativo che verrà costruito al posto dell’edicola in largo Tarabotto nel corso della realizzazione del secondo lotto dei lavori di restauro del lungomare". La galleria sotto al castello di Lerici verrà completamente ristrutturata nella parte iniziale sino all’ascensore per il castello. Verrà rifatta la fasciatura e sistemato l’impianto di illuminazione, e verrà lasciata libera da ogni altra occupazione ad esclusione delle barche da palio. L’intervento più atteso e oneroso è quello dell’area camper che verrà realizzata di fronte alla rotatoria per Pugliola. "Con questo intervento, che cuba oltre trecentomila euro, saranno realizzati 20 posti per camper attrezzati con bagno ed illuminazione pubblica, impianto di videosorveglianza e impianto di automazione per l’ingresso e l’uscita degli ospiti. In completa autonomia i camperisti potranno espletare tutte le operazioni di check in ed out, un’automazione che da sola vale 70mila euro" spiega Russo. Il cantiere aprirà nelle prossime settimane e sarà concluso entro la fine dell’anno.