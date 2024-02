’State of Mind’, musica da Bacchus

All’osteria Bacchus, dopo il ’tutto esaurito’ registrato martedì scorso, torna stasera State of Mind, il nuovo progetto del batterista Dario Carli e del trombettista Lorenzo Cimino, che vedrà per l’occasione, nelle vesti di ospite il chitarrista Claudio Farina, con l’aggiunta di Leonardo Bocchia al basso. Il programma sarà davvero molto coinvolgente e si potranno infatti ascoltare grandi classici della musica pop rivisitati in chiave jazz: a partire da Lucio Battisti, passando da Michael Jackson e Cyndi Lauper per finire ai Rolling Stones.

Tutti i brani in scaletta saranno proposti i con spinte elettroniche di nuova generazione e con una libertà di ’crossoverare’ i generi più disparati. Il concerto in programma nel locale di viale Amendola, inizierà a partire dalle 21. Per avere ulteriori informazioni (e anche per le prenotazioni) è disponibile il numero di telefono 339 4908117.