State of Mind di Cimino da Bacchus

Come di consueto l’osteria Bacchus raddoppia durante le festività e rimane aperta dalle 12 fino a tarda sera nei giorni di Natale e Santo Stefano. Lo speciale appuntamento in musica sarà per martedì 26 dicembre a partire dalle 19 con il trombettista spezzino Lorenzo Cimino e la presentazione del nuovo progetto State of Mind, seguito poi dalla tradizionale jam session. State of Mind è il nuovo progetto di Dario Carli e Lorenzo Cimino, una specie di accoppiamento da... incubo tra hippies e yuppies tramutato in jazz, con batterie da nervi, infiammati da una tromba che più che suonare coglie il momento e vive alla giornata, sottolineato dalla chitarra di Edoardo Cimino neo vincitore del concorso internazionale ‘Eddie Lang’ e con Diego Piscitelli, un tappeto volante al contrabbasso. I brani proposti quasi tutti originali con spinte elettroniche di nuova generazione e con una libertà di crossoverare i generi più disparati. Ricordiamo che Lorenzo Cimino, docente di strumento al liceo musicale Cardarelli (ma ha effettuato docenze a Università di Pisa, Conservatorio di Bologna e Istituto Boccherini Lucca), è direttore artistico del Festival internazionale del Jazz della Spezia. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 339 4908117.

m. magi