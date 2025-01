Stanziati i fondi per la formazione. Bando per i mediatori interculturali

La giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2021/2027 nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025. L’investimento complessivo è di circa 29 milioni di euro. Ne parliamo con Simona Ferro assessore di Regione Liguria.

Quali sono gli interventi programmati?

"Riguardano la formazione di nuovi operatori socio sanitari attraverso corsi gratuiti per i disoccupati, l’apertura di un nuovo bando per la formazione continua dei lavoratori occupati e la programmazione dei corsi di alta formazione offerti gratuitamente dagli ITS".

E per i giovani?

"Sono confermati il progetto “Match Point” destinato ai disoccupati tra i 18 e 34 anni e un nuovo finanziamento per il catalogo della formazione in apprendistato. Previste anche le risorse per le attività formative per l’inserimento socio lavorativo dei giovani con disabilità che saranno assegnati sulla base dei fabbisogni rilevati dalle Asl".

Sono previste novità?

"Si, ad esempio la formazione di mediatori interculturali, di rete e di comunità e l’avvio di corsi per lo sviluppo di competenze green e digitali, nonché la previsione di piani integrati per l’entroterra finalizzati all’inserimento lavorativo sul territorio in campo sociale e non solo".