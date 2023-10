Stand up Omero. Rossi inaugura l’Art Festival

Cinque appuntamenti per la seconda stagione invernale dello ‘Scali a mare Pieve Ligure Art Festival’ che da oggi al 13 aprile torna al Teatro Massone di Pieve Alta, in provincia di Genova, e si conclude con un’escursione teatrale sui monti alle spalle del borgo, di cui saranno protagonisti i cittadini. Ideato e diretto da Sergio Maifredi, è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Pieve Alta e la collaborazione della pro loco di Pieve Alta. Paolo Rossi e Dario Vergassola porteranno divertimento e intelligenza: il primo inaugura la stagione oggi alle 21 con ‘Stand up Omero’; lunedì 15 gennaio lo spezzino è protagonista dello spettacolo ‘Manovale gentiluomo’. Proseguono Arianna Scommegna e Giorgio Ieranò con ‘Il grande racconto del labirinto’ (giovedì 16 novembre) che restituiscono uno dei più affascinanti miti di tutti i tempi, l’intricato intreccio reale e metaforico in cui tutte le porte sono aperte eppure non vi è via d’uscita. Con Massimiliano Cividati, che lo scorso anno ha portato il racconto della straordinaria avventura di Ernest Shackleton, giovedì 22 febbraio si seguirà ‘Il viaggio di Telemaco’ alla ricerca del padre, di Odisseo, come di ogni padre, da cercare, da ritrovare. Infine i cittadini sabato 13 aprile alle 15, con il ‘Cammino poetico’, si faranno cantori in un lavoro di teatro di comunità creato da Maifredi per una camminata di passi e parole, ritmo e poesia. Le iscrizioni si aprono l’11 ottobre, la sera in cui si apre la Stagione. In occasione di ogni spettacolo, Teatro Pubblico Ligure ha organizzato un bus navetta con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it che tocca Recco, Sori, Pieve Stazione, Pieve Alta e ritorno. Abbonamenti a 4 spettacoli a 60 euro (50 ridotto), il ‘Cammino poetico’ è fuori abbonamento.

Marco Magi