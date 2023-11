Messaggi minacciosi alla ex, voleva tornare insieme a lei: arrestato operaio di 37 anni

Lerici (La Spezia), 29 novembre 2023 – Un operaio di 37 anni che abita a Lerici è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di stalking nei confronti della fidanzata, anche lei lericina e di qualche anno più giovane. L’ha riempita di messaggi minatori con audio whattsap perché lei lo aveva lasciato e non riusciva a mettersi l’animo in pace che la loro relazione sentimentale fosse finita. In un primo momento il tenore dei messaggi è stato meno aggressivo, anche se l’operaio aveva minacciato di togliersi la vita se la donna non si fosse rimessa assieme a lui. Poi però la situazione è degenerata, dalla strategia di farsi compatire è passato decisamente all’attacco minacciando la donna con messaggi ripetuti.

Lei, preoccupata, ha così deciso di andare a sporgere denuncia ai carabinieri di Lerici che ovviamente, con tutto quello che sta accadendo, non hanno certo preso a cuor leggero la cosa.

Hanno immediatamente informato il pubblico ministero Alessandra Conforti, rimarcando anche che l’operaio 37enne (non pubblichiamo il nome a tutela delle parti offese) non è nuovo a episodi del genere essendo già a processo per stalking nei confronti della ex moglie. Pertanto, trattandosi di un soggetto pericolo, ha chiesto la custodia cautelare in carcere, provvedimento firmato dal giudice delle indagini preliminari Marinella Acerbi ed eseguito dai carabinieri di Lerici. L’operaio, difeso dall’avvocato di fiducia Iacopo Memo, è stato già ascoltato ieri mattina in carcere per l’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere.