Stalker spia una donna da dentro una siepe, arrestato dai carabinieri

Arcola, 17 ottobre 2024 – Spia la sua vittima, ma viene sorpreso dai carabinieri e arrestato. Nel corso della mattinata di ieri, una pattuglia della Stazione di Arcola, durante la vigilanza effettuata nei pressi dell’abitazione di una signora vittima di stalking da parte di un uomo del posto, ha notato proprio lui all’interno della siepe che delimita la proprietà della donna, intento ad osservare la donna.

A questo punto l’uomo è stato invitato ad uscire dal luogo di osservazione che si era creato ed accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per la violazione dell’art. 387 bis c.p.: violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era già stato sottoposto a seguito della denuncia della donna. L’arrestato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica per essere giudicato con rito direttissimo nel Tribunale della Spezia.