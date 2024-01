Stagionali, 29 assunzioni a Levanto. La Multiservizi pubblica il bando per spiagge e stabilimenti balneari

Bagnini, spiaggisti, cassieri, addetti alle pulizie, operai qualificati e guardiani notturni presso gli stabilimenti balneari Casinò e Minetti, la spiaggia libera attrezzata e le spiagge libere del Comune di Levanto. In vista della prossima stagione balneare, la Levante Multiservizi, società partecipata del Comune di Levanto, ha lanciato il bando per assumere a tempo determinato – con contratti dal 1° maggio e il 31 ottobre – fino a ventinove persone. Un bando molto atteso, quello con cui la società partecipata mira a rimpinguare gli organici in vista del periodo turistico, e che rappresenta per molti una speranza concreta di impiego, seppur a tempo determinato. L’avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune e sul sito della società, e c’è tempo fino alle 12 del prossimo 3 febbraio per inoltrare la propria candidatura: la domanda (redatta sul modello allegato al bando) e il curriculum potranno essere inviate alla Levante Multiservizi con raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], o consegnata a mano presso gli uffici della società, situati al civico 33 del Lungomare Vespucci, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.

Secondo quanto previsto dai bandi, saranno assunti a tempo determinato fino a 5 operai qualificati, con inquadramento di quinto livello Ccnl Turismo - stabilimenti balneari, e fino a 24 persone con le altre mansioni ricercate, delle quali 9 saranno inquadrate con contratto di quinto livello e quindici con contratto di sesto livello del Ccnl Turismo - stabilimenti balneari. La selezione avverrà non solo attraverso esame dei curriculum: le domande saranno esaminate da una commissione esaminatrice e le persone ritenute in possesso dei requisiti richiesti dal bando, saranno convocate per un colloquio di approfondimento in cui saranno verificate le competenze specifiche delle mansioni che il candidato dovrà svolgere per la società, la capacità di relazionarsi con il pubblico – accoglienza, attenzione alle esigenze del cliente, rispetto degli orari, presenza costante nella zona di competenza –, il Codice della navigazione, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la conoscenza di lingue straniere, l’esperienza lavorativa nel settore portuale, nel settore balneare o amministrativo.