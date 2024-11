Staff del sindaco. Ecco Ghini e Pucci

Due collaboratori d’eccezione per il sindaco di Bolano. Nel Comune della bassa Val di Vara, infatti, è stato recentemente costituito l’ufficio di staff del primo cittadino Paolo Adorni, che a titolo gratuito opererà per dare sostegno alle iniziative politiche portate avanti dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi gli uffici hanno ratificato non solo la costituzione dell’ufficio, ma anche i nomi dei due componenti che affincherano il sindaco Adorni. Si tratta di Mario Ghini, ex segretario regionale della Uil (in passato anche nel direttivo nazionale della Uilm, oggi in pensione) e di Paolo Pucci, avvocato, attuale presidente provinciale dell’Anpi. Entrambi sono residenti proprio nel comune della bassa Val di Vara. Il sindaco Adorni si avvarrà dei due volontari civici per attività tecnico gestionale di supporto, nella fattispecie per "operare nell’ambito dei programmi impostati dall’amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi e gli amministratori comunali", così come si legge nella lettera di incarico.

Le prestazioni saranno a titolo volontario e gratuito per l’amministrazione, con il Comune che si impegna ad attivare a favore dei due volontari l’assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile. "L’amministrazione potrà contare su due altissime professionalità – spiega il sindaco di Bolano, Paolo Adorni –. Mario Ghini ha una lunga carriera sindacale, è stato nel direttivo nazionale della Uilm e poi segretario regionale. Paolo Pucci, avvocato, da anni è stimato per il suo impegno nel settore sociale, ed è attualmente presidente dell’Anpi. Sono entrambe persone dalle spiccate doti professionali, il fatto che due professionisti così possano collaborare con l’amministrazione comunale – aggiunge Adorni – è per noi motivo di soddisfazione".

mat.mar.