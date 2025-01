"Stadio fantastico. E una bellissima festa vista in tutto il mondo"

"Una bellissima festa di calcio e sport". C’è soddisfazione nelle parole della presidente della Divisione Serie A femminile Federica Cappelletti al termine della finale di Supercoppa. "Abbiamo vissuto un altro pomeriggio esaltante per il movimento. Non poteva esserci maniera migliore per iniziare il 2025: l’Italia, grazie a Rai e Sky, e il mondo con 148 Paesi collegati hanno potuto ammirare un grande spettacolo". Non può nascondere il proprio orgoglio per il traguardo conquistato il mister della Roma Alessandro Spugna, soddisfatto non solo del successo, ma anche del clima che lo stadio ’Alberto Picco’ ha saputo offrire: "Mi è piaciuto molto lo stadio – afferma – dice in questi giorni, anche quelli precedenti alla gara, si è assistito sicuramente ad uno spettacolo di grande livello. L’ho già detto e lo ripeto: penso che questo siano uno degli stadi più belli in cui abbiamo mai giocato". Valentina Giacinti, attaccante giallorossa, protagonista con un colpo di testa vincente dopo il momentaneo pareggio delle avversarie: "Qui ho giocato anche con la nazionale, è una bellissima struttura. C’è stata una bella accoglienza da parte di tutti, dai tifosi alla Federazione. Siamo molto contente di aver portato il calcio femminile anche a Spezia. Sono state tante le sensazioni provate, perché giocare una finale dà molte responsabilità e mille pensieri: la notte cominci a dormire poco e a pensare alle azioni. Sono emozioni forti che si vivono specialmente nelle finali. Inutile dire quanto siamo contente di aver portato a casa la Supercoppa".

Sul fronte Fiorentina la prima a parlare è il capitano e difensore Alice Tortelli che già conosceva il ’Picco’ dove nel 2018 aveva trionfato con la squadra viola: "Qui l’ultima volta siamo riuscite a vincere, quindi per me era una grande emozione tornare proprio in uno stadio che già ci aveva regalato una grande gioia. L’obiettivo era bissare quel successo e conquistare un trofeo proprio qui. Purtroppo non è andata così". A concludere le interviste è il mister viola Sebastian De La Fuente: "Si è respirata una bella atmosfera, anche se commentare dopo una sconfitta – afferma ridendo – non è sempre il massimo. Penso che eventi come questo facciano bene al calcio femminile. Sono da 9 anni nel femminile e so quanta fatica si faccia e di quanto aiuto e supporto abbiamo bisogno per far crescere il movimento. È molto importante che ci siano strutture a disposizione nell’organizzare eventi belli come questo ed è un orgoglio far parte di questi palcoscenici".

Ilaria Gallione