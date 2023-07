“Spunta la luna dal monte” La grande musica dei Tazenda per la cena tradizionale sarda

La grande musica dei Tazenda arricchirà di contenuti la serata culturale e gastronomica dedicata alla cucina tradizionale della Sardegna in programma oggi a partire dalle 19.30 al Luna Blu Ristorante, il locale da poco inaugurato negli spazi del Brugnato 5Terre Outlet Village dalla Cooperativa Sociale Luna Blu e dedicato all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo.

Sul palco, il duo formato da Beppe Dettori, ex voce degli storici Tazenda, e dallo speaker radiofonico Max Borrelli: saranno loro a costruire la cornice artistica a questa cena speciale in una serata non a caso intitolata “Spunta la luna dal monte”, dal titolo del celebre brano del talentuoso gruppo sardo che venne cantato insieme al grande Pierangelo Bertoli. In tavola, i piatti tipici della tradizione isolana preparati dai ragazzi di Luna Blu, come i malloreddus alla campidanese e il vitello alla sarda, e la musica dal vivo di un duo davvero speciale.

Le note delle canzoni della tradizione sarda saranno intervallate dai grandi successi della musica italiana e internazionale, eseguiti rigorosamente dal vivo. Beppe Dettori è, appunto, ex voce dei Tazenda arrivato subito dopo la scomparsa dell’indimenticato Andrea Parodi con all’attivo collaborazione con Eros Ramazzotti e Francesco Renga; Max Borrelli è noto speaker radiofonico con la passione per l’enologia. Per info e prenotazioni chiamare il 328 0139557.

"Luna Blu Ristorante è il primo ristorante gestito da ragazzi con autismo ospitato all’interno di un outlet in Italia – sottolineano i promotori del progetto –. Un’iniziativa che offre spazi reali di affermazione professionale. Un’avanguardia, esempio concreto per altre realtà in Italia". Il ristorante occupa il primo piano del Padiglione del Gusto, lo spazio dedicato all’offerta eno-gastronomica di Brugnato 5Terre Outlet Village con una bella sala e un dehor sul terrazzo.

I Tazenda, di cui Beppe Dettori è stato voce dal novembre 2006 al dicembre 2012 dopo la morte di Andrea Parodi, sono un gruppo etno-pop rock nato in Sardegna nel 1988 ad opera di Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli la cui caratteriztica è il costante riferimento alla musica tradizionale della cultura isolana e alla lingua sarda. La maggior parte dei loro brani è cantata in lingua sarda logudorese, idioma con cui sono stati scritti importanti brani letterari.