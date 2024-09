Sprint e code, passa il Lunigiana. Divieti e chiusure sulle strade. Al via la corsa dei futuri campioni

Il grande sogno di ripetere le gesta dei campioni passati dal Giro della Lunigiana prende forma. Da domani, mercoledì, fino a sabato centinaia di giovani ciclisti inseguono il successo sulle strade della Provincia, allargandosi al Tigullio e a Massa Carrara. Spettacolo ma anche code sulle strade con obbligatori accorgimenti affinchè tutto si svolga per il meglio. Ci saranno dtop al transito al passaggio della corsa e per questo occorre pazientare e regolarsi negli orari di partenza studiando soluzioni alternative. La bandiera a scacchi darà inizio alla competizione ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores organizzata dalla società Casano domani, mercoledì, alle 13 dall’anfiteatro di Luni per arrivare in piazza Chiodo a Spezia intorno alle 17. Una tappa della lunghezza di 83 chilometri che transiterà da Ortonovo paese, Fontia, Carrara viale XX Settembre, Dogana di Luni, viale XXV Aprile, Ponte di Arcola, Fornola, Bottagna, Piano di Valeriano, Valdurasca, Marinasco, La Spezia viale Ferrari, Biassa e discesa al traguardo. Giovedì trsferta in Tigullio con la tappa Portofino-Chiavari della lunghezza di 85,80 chilometri con partenza alle 10.30 e arrivo incontro alle 13. Venerdì sarà la giornata delle due semitappe. La mattina raduno alle 9.30 in piazza Matteotti a Sarzana per iniziare i 37 chilometri attraversando viale Mazzini, via Alta, viale XXV Aprile, Castelnuovo Magra, Turigliano, piazza Liberazione Massa, Montignoso, Cinquale e arrivo intorno alle 10.30 a Poveromo di Marina di Massa. Giusto il tempo per recuperare energie e effettuare il trasferimento a Sestri Levante che si parte per la seconda semitappa alle 15.40 che entrerà nello spezzino da Carro, Mattarana, carrodano, Brugnato, Padivarma, casa Borsi, Ceparana e arrivo difficile dopo 61 chilometri nel borgo di Bolano. Il Giro si chiude sabato, non più come tradizione la domenica mattina a Casano, ma di fronte a Terre di Luni nella zona dei cantieri navali di vi Alta. Si parte alle 9 da piazza medicea a Fivizzano quindi si scende da Pallerone, Aulla, Santo Stefano magra, Ponzano, Variante Sarzana, viale XXV Aprile, Montemarcello, La Serra, Pugliola, Arcola, Cafaggio La Ferrara ancora una salita a Montemarcello poi il ritorno verso il traguardo del complesso sportivo e turistico Terre di Luni intorno alle 12 dopo aver percorso 99 chilometri. Sarà nutrito il pacchetto dei volontari oltre a quello delle forze dell’ordine ma soprattutto sarà fondamentale la collaborazione e prudenza sulle strade di chi viaggia.

Massimo Merluzzi