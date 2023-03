’Splateamento laterale’ Vittoni danza al Danseaviè

Coreografa e danzatrice sarà oggi protagonista di una performance da lei stessa ideata, che unisce entrambi i profili della sua ricerca artistica: ’Splateamento Laterale’. Appuntamento con Elisabetta Vittoni oggi alle 18.30 nel centro Danseavié Corpo Unico in via Monviso 5 alla Spezia (diretta da Greta Sabbatini con la socia Francesca Domenici), dove andrà in scena questo lavoro ispirato alla costruzione edilizia. Demolizioni, scavi, carpentieri, utensili, mattoni, impianti: fase dopo fase tutti gli atti, le forze ed i materiali che portano alla realizzazione di un palazzo, dall’inizio all’avanzamento alla fine, vengono abbracciati dall’artista, che intercala questa realtà con la sua emotiva: il corpo diventa il mezzo per trasferire allo spettatore questo mood. ’Splateamento Laterale’ segna il ritorno della Vittoni alla danza: la creazione di questa performance-assolo, focalizzata sull’eliminazione del superfluo e sul corpo come unico mezzo di comunicazione inizia nel luglio 2022, sancendo la fine del periodo sabbatico da questa forma d’arte per dedicarsi alla realizzazione di cortometraggi. Un percorso intrapreso, quest’ultimo, nel 2009 con ’In The Garden’s Mind’, originalmente un trio danzato di 20 minuti per arrivare ad un filmato di cinque; girata da Saul Carassale e Sara Bonatti, l’opera ha vinto il primo premio, al Film Festival di Ferrara ’MovieDrome’ ed è stato poi selezionato nella rassegna ’Is It Dance’ inserita nel festival ’Dance:Film 11’ di Edimburgo. Si è trattato di una delle tante esperienze internazionali dell’artista, partendo dagli studi alla ’School for New Dance Development’ di Amsterdam, d alle esperienze a New York, dove ha anche presentato i suoi assoli, come a Washington e Tokyo. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti contattando tramite WhatsApp il recapito 349.6655552.

Chiara Tenca