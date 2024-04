’Spezzini per sempre’ nella sala parrocchiale

Nella sala parrocchiale ‘Itala Mela’, a San Terenzo, oggi alle 16.30, avrà luogo il quinto appuntamento della rassegna letteraria 2024 organizzata da Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato il libro ‘Spezzini per sempre - Viaggio emozionale nel cuore della Spezia’, raccolta di racconti di scrittori spezzini presentata da Beppe Mecconi (nella foto), artista santerenzino e curatore della manifestazione, e Alan Bassi, entrambi autori di due racconti contenuti nel volume. "Con ‘Spezziniper sempre’ – afferma Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio – la rassegna torna nel suo percorso più abituale, quello di mettere in evidenza la produzione culturale del territorio. In questo caso un lavoro collettivo di autori spezzini, con il quale la nostra kermesse prosegue nel suo programma, dando appuntamento, oltre che alle presentazioni di autori e libri, anche alla riscoperta della nostra storia, sempre con il contributo ed il sostegno dell’amministrazione comunale". L’ingresso è libero.