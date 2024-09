Spezia Women una vacanza di gol in Sardegna

Torres

Torres: Carboni, Bitti, Di Lenardo, Prato, Demelas, Marras ( 60’ Billi), Bitti A., Padovano, Uzzano, Nobrega (65’ Cammarota), Sotgiu. A Disp: Billi- Cammarota-

Satta- Masterson. All. Casu

AD Spezia Women: Sensi, Barraza, Flugg, Monetini, Duce (84’ Sansevieri), Ciccarelli (65’ Del Freo), Dehima (60’ Manea), Dezotti, Buono, Codecà (84’ Lombardo), Parodi (65’ Vacchino ). A Disp: Maarouf, Lehmann, Pozzi, Lo Vecchio. All: Salterio

Arbitro: Elia di Ostia Lido Assistenti: Pala e Pilo di Sassari

Reti: 11’ Parodi 25’ Ciccarelli, 75’ e 78’ Codecà, 83’ Buono.

Eloquente cinquina per le aquilotte nella trasferta sarda contro la Torres che deve ringraziare la bravissima e giovanissima portiere Carboni, classe 2008, per aver evitato un passivo ancora più pesante. Almeno 5 gli interventi salva gol, tre pali e un rigore sbagliato per lo Spezia. Turn over per Saltterio che ha lasciato in panchina Pozzi, Lehmann e Lo Vecchio. Gli altri risultati della quarta giornata del campionato di serie C femminile: Baiardo- Meda 0-2, Pietrasanta-Moncalieri 0-3, Bellizago-Tharros 2-2, Sedriano-Ivrea 3-2, Lesmo-Formello 3-0, Pro Sesto-Monterosso 5-1. Riposava: Azalee.

Classifica: Meda 12, 10 Moncalieri e Tharros 10, Spezia Women 9, Azalee, Pro Sesto, Baiardo 7, Ivrea e Sedriano 6, Bellinzago 4, Lesmo 3, Monterosso, Pietrasanta, Formello e Torres 0.

Ilaria Gallione