Spezia Primavera sconfitto dal Napoli: si interrompe la serie positiva

Si ferma la serie utile dello Spezia Primavera, sconfitto a testa alta 2-0 dal Napoli. Partenopei in vantaggio al 15’ con un rigore di Vigliotti, contestato dai bianchi. Il raddoppio al 24’ con D’Angelo. Proteste degli Aquilotti per un rigore non assegnato per un fallo di mano in area di un avversario, apparso netto. Questa la formazione schierata da mister Vecchio: Plaia, Manfrone (68’ Attuoni), Vannucci (58’ Tognoni), Scartone, Benvenuto, Loffredo (82’ Suatoni), Bordin (68’ Monteverde), Piccioli, Fontanarosa, Campana (82’ Garibotto), Di Giorgio.