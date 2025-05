La città sogna ad occhi aperti: “Spezia orchestra meravigliosa. Pronti a conquistare la serie A”

La Spezia, 15 maggio 2025 – Tutti pronti per i playoff, nel ricordo (bellissimo) della promozione di 5 anni fa, con la prima, storica serie A a Spezia. “In alto i cuori e fuori la voce popolo bianco, pronti alla lotta per conquistare la Serie A”. Il pubblico aquilotto ha salutato con un’ovazione l’eccezionale campionato condotto dai bianchi, invocando un ultimo sforzo per l’impresa che si chiama serie A. “Complimenti a D’Angelo e ai suoi giocatori per il terzo posto e i 66 punti in classifica, sono il nostro orgoglio. Ora realizziamo il sogno: noi vogliamo lo Spezia in Serie A!”.

Luca Vergassola è entusiasta per il piazzamento prestigioso raggiunto dagli Aquilotti: “Applausi a scena aperta per il mister e la squadra per il campionato straordinario che hanno condotto, con il record di ben 66 punti realizzati. Questa è una squadra molto amata dalla gente, lo dimostra lo stadio sempre pieno. Ora andiamo ai playoff per giocarceli con la grinta e la determinazione tipicamente spezzine, senza caricare troppo la squadra di aspettative, ma con la convinzione delle nostre potenzialità”.

Si associa Marco Bianco: “Complimenti allo Spezia che ha condotto un campionato ben al sopra delle attese, anche alla luce dell’organico risicato, stabilendo addirittura il record di punti in Serie B. Una squadra vero orgoglio della città, lo testimonia il clima di entusiasmo che c’è stato fin dall’inizio allo stadio, sempre tutto pieno. Anche nel match contro il Cosenza il ‘Picco’ è stato uno spettacolo, tutta la gente ha cantato per novanta minuti, da brividi l’ingresso in campo di Ferrer”. Si pensa anche alle possibili avversarie. “In ottica playoff sono contento che i bianchi non incontreranno il Palermo, fermo restando che sarà durissima considerando gli infortuni che attanagliano la squadra. Speriamo che ci sia il recupero di Salvatore Esposito e Reca. Crediamoci tutti insieme, la Serie A è possibile”.

Parole di encomio anche da parte di Fabio Guidi: “Straordinario Spezia per il campionato che ha giocato, una squadra mai doma che è un tutt’uno con lo spettacolare pubblico del ‘Picco’. D’Angelo è stato maestoso a dirigere un’orchestra meravigliosa. Proprio gli eccezionali tifosi spezzini sono stati un’arma in più per tutto il campionato, gremendo sempre il ‘Picco’ in ogni partita. Da brividi le ovazioni alla squadra e al tecnico nella gara contro il Cosenza. Con la forza dell’unità lo Spezia potrà superare tutte le difficoltà e centrare una promozione che stramerita”.

Gli fa eco Attilio Ricco: “Mi preme fare un plauso, in primis, a Salva Ferrer per il suo ritorno in campo, il ‘Picco’ gli ha riservato giustamente la standing-ovation. Applausi che vanno estesi a tecnici e giocatori per lo splendido campionato disputato, uno dei più belli in assoluto, con la speranza che i protagonisti recuperino le energie psico-fisiche nella ruolette russa dei playoff. Spero di incontrare in semifinale il Cesena per una questione logistica, per poter stare vicino alla squadra in trasferta. La Serie A sarebbe un secondo miracolo perché mi pare che la squadra, al momento, sia molto provata per le energie profuse durante il campionato. Serviranno la compattezza e la forza dimostrate nel girone di andata, con l’aiuto di un pubblico come sempre eccezionale”. Invoca applausi Claudio Ricci: “Termina un campionato strepitoso, complimenti a mister e squadra. Ne inizia ora un altro pieno di speranze e aspettative, pur al netto di qualche guaio fisico di troppo di taluni giocatori. Sono, però, convinto che D’Angelo porterà a giocarsi gli spareggi promozione al cento per cento. Da parte nostra non ci resta che dire: in alto i cuori e fuori la voce popolo bianco”.