Spezia, il sindaco Peracchini: “Piazza Cavour illuminata gratis grazie al sole”

La Spezia, 30 dicembre 2023 - I lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di piazza Cavour procedono senza sosta. Recentemente è stato raggiunto un importante risultato in termini di risparmio e rispetto per l'ambiente. L'impianto di illuminazione, fondamentale per il regolare svolgimento dell'attività commerciale degli operatori, è stato collegato ai pannelli fotovoltaici recentemente installati sopra struttura che copre la piazza. Questo intervento, concluso grazie ai tecnici di Enel, porta all'azzeramento dei costi di illuminazione in quella zona per il Comune della Spezia.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini afferma: “L'illuminazione totale di piazza Cavour è ora alimentata esclusivamente da energia solare, grazie a questo significativo provvedimento che costituisce parte di un intervento più ampio finalizzato all'efficientamento della piazza. Tale iniziativa comporta un notevole risparmio per l'ente, e di conseguenza per l'intera comunità spezzina, poiché non sarà più necessario corrispondere i costi dell'elettricità in questa zona di rilevante importanza per i cittadini, il commercio e gli operatori.

Tale esemplare gestione rappresenta un modello di buon governo, ottimizzando l'infrastruttura e allo stesso tempo contenendo i relativi costi”.

Marco Magi