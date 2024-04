"Spezia modello di riferimento nazionale"

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha inviato una lettera all’Autorità di sistema portuale in occasione del convegno “Sotto il segno del porto” al quale non ha potuto partecipare di persona. Il ministro ha sottolineato la complessità de quadro internazionale, con pesanti ricadute sulla connettività globale, e ha confermato come mare, traffici marittimi e porti rappresentino per il governo un asset strategico. "I porti – ha affermato riconoscendo a La Spezia un ruolo di assoluto protagonista – sono un sistema vivo, del quale i territori dell’entroterra e le filiere produttive sono parte integrante. La Spezia, insieme a Santo Stefano e al territorio circostante, è un modello di riferimento nazionale che ha saputo sviluppare in modo sinergico le proprie capacità produttive: dalla logistica alla cantieristica civile e militare, il diporto, la croceristica e il turismo, fino alla creazione del Polo nazionale della dimensione subacquea".