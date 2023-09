Riparte il cantiere del Miglio Blu. "Lavori terminati entro agosto 2024"

La Spezia, 28 agosto 2023 – La prua è puntata verso l’agosto del prossimo anno, quando il colpo d’occhio regalerà un significato più materiale al concetto di Miglio Blu. I lavori per la realizzazione della pista ciclabile che caratterizzerà il distretto della nautica di viale San Bartolomeo sono stati riavviati da qualche giorno, al termine di una tempesta durata quasi due anni , in cui il Comune ha risolto il precedente contratto d’appalto ed espletato una nuova gara. La Ceragioli costruzioni, impresa di Camaiore, ha di recente preso possesso delle aree di cantiere, con l’obiettivo di terminare il primo lotto dei lavori nell’ambito del progetto con cui Palazzo civico mira a identificare visivamente l’area produttiva nella quale sono concentrate le maggiori eccellenze mondiali della nautica.

"I lavori riguarderanno dapprima l’ultimazione del marciapiede lato monte, per poi concentrarsi sul lato mare, con la realizzazione della pista ciclabile che sarà di colore blu – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Cimino – e che connetterà tutta l’area dai cantieri San Lorenzo fino a Ruffino. Sarà inoltre realizzato un marciapiede, nuovi parcheggi, e completamente rifatto il manto stradale lungo viale San Bartolomeo. Saranno preservati tutti i pini , secondo le valutazioni espresse dalla commissione e dalla Soprintendenza, sperando che non creino problemi in futuro".

La nuova ciclabile sarà connessa col tracciato delle Casermette, così da generare un unico intinerario del levante. "Se non ci saranno intoppi, i lavori si concluderanno nell’agosto 2024 – continua Cimino –. Purtroppo è lunga la lista delle ditte che, per i più svariati motivi, non riescono a completare le opere: spesso bisogna annullare l’appalto ed espletare una nuova gara".