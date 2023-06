Marchio ’Miglio blu’ Il Comune ci riprova Licenziato il nuovo progetto esecutivo

Il brand è promosso da anni in ogni fiera del settore nautico, ma i lavori che dovrebbero effettivamente offrire una connotazione materiale e visiva al marchio sono al palo da tempo. È la strana vicenda del Miglio blu, strumento con cui il Comune punta a offrire un’immagine globale del settore nautico spezzino e a garantire una maggiore riconoscibilità della Spezia come città della nautica: proprio i lavori per la sua identificazione visiva, con la realizzazione di un percorso ciclopedonale blu lungo viale San Bartolomeo per identificare l’area produttiva nella quale sono concentrate le maggiori eccellenze mondiali della nautica, sono fermi da diciannove mesi.

Uno stop causato dalla decisione di Palazzo civico di risolvere il contratto d’appalto nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato i lavori del primo lotto, e dalla conseguente causa giudiziaria (ancora pendente) promossa dall’azienda capofila nei confronti del Comune. Una situazione di stallo che il Comune vuole superare, tanto che nei giorni scorsi gli uffici hanno licenziato il nuovo progetto esecutivo, individuando le modalità di gara per assegnare quanto resta ancora da fare.

Il Comune ha fissato in 715.253, 13 euro la spesa per il completamento del primo lotto, vale a dire la realizzazione della pista ciclabile lato mare e la sistemazione di una porzione di sede stradale in viale San Bartolomeo. Gli uffici comunali, che nei mesi scorsi avevano tentato invano di scorrere la graduatoria per individuare chi potesse subentrare nell’appalto, nei prossimi giorni avvieranno la procedura per l’affidamento dei lavori, che avverrà attraverso una procedura negoziata a invito che coinvolgerà trenta aziende tra quelle iscritte all’elenco costituito tramite la piattaforma gare telematiche del Comune. I lavori saranno affidati con il criterio del prezzo più basso. Un appalto, quello del primo lotto del Miglio blu, che in questi anni è lievitato anche sotto il profilo economico, con il quadro dei lavori arrivato complessivamente a oltre un milione e mezzo di euro.

Un aumento causato anche da alcuni errori nella realizzazione delle opere, con l’esecuzione non idonea della pavimentazione del marciapiede lato monte di viale San Bartolomeo, nel tratto compreso tra via Pitelli e il distributore di carburante, che ha portato il Comune ad affidare a un’altra impresa la demolizione e la ricostruzione, per una spesa di 200mila euro e spiccioli. Una storia travagliata: la prima fase dei lavori, ovvero la realizzazione di un parcheggio adiacente a via Pagliari, era stata portata a termine nonostante alcuni ritardi, mentre la seconda, che prevedeva tra le altre cose la realizzazione della pista ciclabile blu, cuore del progetto, è rimasta per ora solo sulle carte progettuali e sui depliant promozionali.

Matteo Marcello