Spezia Calcio, Abbattimento Cinghiali Non Evitato

"Abbiamo parlato con chiunque, persino con lo Spezia Calcio, nel tentativo di evitare l’abbattimento dei due cinghiali. Il protocollo purtroppo è chiaro, e indica l’uccisione degli ungulati, ci hanno detto che li avrebbero liberati, ma sappiamo che non sarà così, e che saranno abbattuti". A parlare, con voce piena di amarezza, è Sara D’Angelo, leader dell’associazione Vita da Cani che tra le prime, con i suoi volontari, si è recata ieri mattina al centro sportivo Ferdeghini per sostenere la causa animalista e chiedere il rilascio nel bosco degli ungulati. "Con i nostri volontari abbiamo cercato di ostacolare il pick up con a bordo i due cinghiali, ben sapendo la fine cui sono destinati – dice la presidente dell’associazione –. Non crediamo a chi dice che saranno liberati". Sul posto, per conto dell’amministrazione, anche l’assessore Lorenzo Brogi, che lancia un appello. "L’invito ai cittadini è di evitare queste situazioni, spesso dettate dalla paura: non bisogna chiudere cinghiali in recinti e aree, vanno lasciati liberi di allontanarsi da soli". Proprio lo Spezia, in un contatto telefonico con Palazzo civico, aveva espresso il proprio auspicio circa la liberazione dei due cinghiali.