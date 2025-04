Vicino alla spiaggia a spacciare, arrestato ventunenne

Lerici (La Spezia), 11 aprile 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio nei pressi della spiaggia della Venere Azzurra di Lerici, hanno arrestato un 21enne di origine marocchina, domiciliato nello Spezzino, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre stava cedendo 2 dosi di cocaina, circa 1 grammo (sequestrato), ad un 50enne del posto che è stato di conseguenza segnalato alla Prefettura della Spezia quale assuntore ai sensi dell’art.75 del Dpr 309/1990. Tutto questo, considerando, oltretutto che in questi giorni le spiagge lericine – come anche le altre in provincia – hanno cominciato a popolarsi, in vista dell'arrivo della bella stagione.

L’arrestato, dopo esser stato posto a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, sarà giudicato con rito direttissimo nel Tribunale cittadino.