Spacciatore arrestato dai carabinieri, deve scontare oltre due anni in carcere

Ameglia, 27 ottobre 2023 – Arrestato su ordine di carcerazione un pregiudicato marocchino di 26 anni. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del comando stazione di Ameglia, hanno accompagnato in carcere un soggetto pluripregiudicato residente in zona, già ampiamente conosciuto alle forze dell’ordine. In due occasioni, nel 2019 e nel 2020 si era reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: all’epoca dei fatti era già stato arrestato proprio dai carabinieri di Ameglia.

Al pregiudicato è stato quindi 'recapitato' un definitivo di pena, con la notifica di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino - Ufficio esecuzioni penali.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Villa Andreino, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, dove sconterà la pena detentiva di due anni e ventidue giorni (oltre al pagamento di una multa di 3.400 euro).

A Lerici, invece, un quarantaduenne carrarese, durante un servizio di controllo dei carabinieri della stazione di Lerici, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale. Per questo l’uomo è stato quindi segnalato al competente Utg in qualità di assuntore e gli è stata ritirata patente.

Marco Magi