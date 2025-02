Fugge durante il controllo, arrestato spacciatore 26enne

La Spezia, 20 febbraio 2025 - Nella serata di ieri, alcuni agenti della polizia spezzina hanno richiesto i documenti ad un uomo che passava nei pressi della Prefettura che, una volta consegnato quanto richiesto dai poliziotti, mentre gli operatori verificavano i suoi dati, ha spinto violentemente uno di loro e si è dato alla fuga.

Il soggetto, inseguito, nonostante l'alt intimato dagli operatori, ha continuato a correre tra le vie del centro e si è liberato di alcune buste che sono cadute sull’asfalto.

Raggiunto, bloccato e recuperato quanto da lui lanciato durante la fuga, è stato trovato dai poliziotti in possesso di un cospicuo quantitativo di hashish occultato addosso, mentre le 2 confezioni recuperate contenevano, 7 involucri di cellophane termosaldati di eroina e 8 involucri termosaldati di cocaina.

La persona, inoltre, era in possesso di un ingente quantitativo di denaro contante. Gli operatori hanno proceduto pertanto all’arresto dell’uomo, classe 1999, per detenzione a fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.