Spaccia cocaina vicino a una scuola, arrestato trentenne

La Spezia, 10 ottobre 2024 – Stava spacciando vicino ad una scuola e per questo è stato arrestato dagli uomini della polizia spezzina, un trentenne cittadino nigeriano residente alla Spezia e già con precedenti specifici.

Da alcuni giorni gli uomini della Sezione Antidroga della squadra mobile spezzina monitoravano i suoi movimenti sospetti che, per le modalità, potevano essere riconducibili a trattative di compravendita di sostanze stupefacenti.

Ieri, intorno alle 12, a poche decine di metri da un istituto comprensivo scolastico, lo straniero si è incontrato con un cittadino spezzino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine perché assuntore di sostanza stupefacente al quale ha consegnato un involucro di piccole dimensioni in cambio di denaro.

All’immediato intervento degli investigatori, lo spezzino ha estratto spontaneamente dalla tasca dei pantaloni l’involucro appena ricevuto in cellophane termosaldato, che dopo le analisi effettuata da personale del locale gabinetto di polizia scientifica, è risultata cocaina del peso lordo di 0,58 grammi.

Il trentenne, dopo il controllo degli operatori, è stato trovato in possesso della somma di 200 euro in banconote di vario taglio.

Accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti previsti, dopo aver proceduto al sequestro del denaro e dello stupefacente, lo spezzino è stato segnalato, come assuntore, alla locale Prefettura per la violazione ex art. 75 D.P.R. 309/90, mentre il nigeriano è stato arrestato per il reato di spaccio di stupefacenti.