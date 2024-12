Spaccata della vigilia di Natale. Divieto di dimora in città per i due giovani arrestati

L’arresto è stato convalidato ma per loro si sono aperte le porte del carcere di villa Andreino dove erano stati accompagnati la vigilia di Natale dopo aver scassinato un bar tentando di rubare soldi e stecche di sigarette. Il giudice Tiziana Lottini, pubblico ministero Maria Pia Simonetti, ha convalidato l’arresto operato dalla polizia municipale disponendo il divieto di dimora. Ieri mattina Mohamed Tajari del 2006 e Omar Mathji del 2001 difesi dagli avvocati del foro spezzino Silvio Petta e Katia Piras sono stati ascoltati dal giudice del Tribunale della Spezia che ha quindi convalidato l’arresto. I due sono gli autori della spaccata messa a segno la notte della vigilia di Natale nel bar tabaccheria gestito dalla famiglia Zaniolo. E’ stato un passante che stava avvicinandosi alla manifestazione subacqueaorganizzata sulla passeggiata Morin dal gruppo Sub Ospedale a notare strani movimenti avvisando così una pattuglia della polizia locale impegnata nel servizio di scorta alla processione. Gli agenti sono prontamente intervenuti fermando due giovani mentre un terzo è riuscito a darsi alla fuga. Non è stata una operazione semplice per gli agenti che hanno dovuto fare i conti con l’atteggiamento aggressivo dei due tunisini.

Quando gli operatori sono intervenuti hanno trovato il terzetto intenti a scassinare gli arredi, la cassa ed il distributore di sigarette. Durante il tentativo di fuga i due hanno abbandonato uno zaino contenente svariati pacchetti di sigarette, attrezzi da scasso e un coltello di circa 30 centimetri. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e una volante della polizia. Il titolare ha presentato denuncia per il tentativo di furto, evitato dal pronto intervento della polizia municipale.

Massimo Merluzzi