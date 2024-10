Sos per la chiesa di Santa Maria. Petizione a Calice al Cornoviglio: "Luogo del cuore da ristrutturare"

Calice al Cornoviglio riparte dalla cultura. Il comune della Val di Vara lancia un appello agli spezzini perché aderiscano alla raccolta di firme per salvare la chiesa di Santa Maria Assunta: se l’edificio del 1600 venisse nominato “Luogo del cuore Fai”, potrebbe sperare in un restauro e in una simbolica presa in carico da parte dell’intera provincia, per impedire che Calice al Cornoviglio perda una parte significativa del suo ricco patrimonio storico. La petizione è stata ideata proprio per cercare di dare un futuro alla chiesa di Santa Maria che fronteggia il castello Doria Malaspina e per secoli ha rappresentato la “piazza” del paese, la casa di tutti dove ci si incontrava, si discuteva, si programmava la vita dell’intera comunità. Qui si faceva festa, si elaboravano i lutti, si conservava l’archivio parrocchiale. E sul sagrato, affacciato come un balcone panoramico sulla valle, ogni sabato sera si ballava, ascoltando la musica che proveniva dalla mitica “Pagoda”. Lo spopolamento dell’entroterra ligure ha mutato le abitudini, ma non ne ha mai decretato la fine. Il disagio prodotto dalla frana ha rinsaldato le amicizie, rafforzando nei calicesi un forte senso di appartenenza. È per questo motivo che i residenti hanno deciso di restaurare la chiesa principale del territorio, simbolo di memoria e di devozione. Ripartire dalla cultura, secondo i promotori dell’iniziativa, non deve essere uno slogan, ma un modello di cambiamento, perché niente come la cultura produce benessere, sviluppa saperi, favorisce l’innovazione e l’inclusione sociale. "Occorre, però, che gli spezzini rispondano all’appello, dimostrando che Liguria non significa soltanto mare, ma anche pietra. Noi vorremmo – si legge nella petizione – che il recupero di questa chiesa rappresentasse un punto di partenza per la rinascita di Calice al Cornoviglio". Una firma in tal senso può dare una mano al rilancio di un bellissimo borgo montano che non ha mai perduto lo spirito di comunità. La petizione è online su https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-santa-maria- assunta.