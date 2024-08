Sorvolando i ’Temi ebraici’. Serata di musica da camera nella cornice di Villa Marigola

Una serata di raffinata musica da camera per proseguire il viaggio del Lerici Music Festival che stasera, ancora a Villa Marigola, propone l’evento ‘Su Temi Ebraici’. Un ensemble di importanti musicisti proporrà un programma che comprende brani di Sergej Prokofiev (Overture on Hebrew Themes, op. 34), Max Bruch, Ernest Bloch (Selezione da 8 pezzi per clarinetto, viola e pianoforte, op. 83) e Dmitrij Shostakovich (Sonata in re minore per violoncello e pianoforte, op. 40). Protagonisti, al violino, Tommaso Bruno (foto) e Elly Suh, Alberto Bologni alla viola, Miriam Prandi al violoncello, Alexander Bedenko al clarinetto e Vitaly Pisarenko al pianoforte. Conosciamo bene e di loro abbiamo già parlato nei giorni scorsi – anche perché li abbiamo già visti suonare proprio in questa rassegna con la direzione artistica di Gianluca Marcianò – gli ultimi cinque elementi.

Soffermiamoci, quindi, sul primo, lo spezzino Bruno, che ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni con Erica Mazzacua, proseguendolo poi con Fabrizio Merlini e Ruggero Marchesi. Ha ottenuto il primo premio in tre concorsi svoltisi a Viareggio, Piombino e Genova e due borse di studio organizzate dal Conservatorio della Spezia. Diplomato allo stesso Conservatorio con il massimo dei voti e la lode parallelamente agli studi classici, ha poi studiato con Alberto Bologni al Conservatorio di Lucca nel biennio di specializzazione, concluso anch’esso con lode, frequentando per alcuni anni il corso di composizione tenuto dal maestro Andrea Nicoli. Con Lorenzo Micheli Pucci (chitarra) ha formato il Duo Entr’acte nella primavera del 2013. Il Duo ha suonato su invito di numerosi enti e associazioni culturali del territorio ligure. Tommaso ha tenuto concerti in formazione di Quartetto d’archi, e suonato come solista con la Ese Chamber Orchestra e l’Orchestra del Conservatorio Puccini. Successivamente ha conseguito il master in violino e direzione d’orchestra alla Truman University del Missouri con il maestro Sam McClure e il dottorato in musica alla Florida State University sotto la guida di Benjamin Sun; ha svolto una attività molto intensa nella Tallahassee Philharmonic Orchestra e in numerose formazioni da camera. I biglietti al botteghino di via Giannoni 6 a Lerici o dalle 20.15 a Villa Marigola.

Marco Magi