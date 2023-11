’Sorella arte’ sa di buono. Raccolti fondi per i poveri con il Lions Club Vara Sud

La bellezza dà dignità e valore, il Lions Club Vara Sud ha concluso il suo percorso. Grazie alla mostra ’Sorella Arte’ organizzata al Castello San Giorgio e patrocinata dal Comune della Spezia è stato possibile raccogliere 6000 euro da destinare alla mensa dei poveri dei Frati di Gaggiola e 2.500 euro che saranno invece devoluto alla Banca degli occhi. Questa iniziativa artistica ha quindi contribuito ad aiutare chi è in una situazione di bisogno, dando all’arte un valore ancora maggiore, quello dell’aiuto al prossimo. Purtroppo, come viene spiegato da fra Emanuele Alberio, che collabora con la struttura, i casi di persone che chiedono aiuto sono sempre di più e tra queste ci sono anche numerose famiglie: "In queste stanze – spiegano fra Alberio e padre Gianluigi Ameglio – le persone trovano un ambiente bello e pulito che li porta a voler mantenere anche una certa cura, cerchiamo di far sentire le persone a loro agio, proponiamo il meglio che possiamo e vediamo i risultati del nostro impegno. Così come gli altri luoghi che si occupano di carità, abbiamo un impatto sulla vita di tanti". Ad esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto è anche Federico Maffei, presidente del Lions Club Vara Sud che ha dichiarato: "Sorella Arte si conclude e tributiamo agli artisti questo risultato, abbiamo pensato di far riprodurre le opere che sono state esposte per poterle appendere ai muri della mensa. L’unione dei club Roverano, Vara Sud e Valle del Vara sta dando i suoi frutti". La curatrice della mostra Giovanna Riu ha espresso grande felicità per il successo riscosso e ha spiegato quanto sia stata importante la collaborazione tra artisti che hanno reso la mostra uniforme e piacevole. L’esposizione ha infatti coinvolto 20 artisti: Bruno Zoppi, Federico Anselmi, Alberto Barli, Pietro Bellani, Anna Bettarini, Luciano Botto, Cosimo Cimino, Elisa Corsini, Gloria Giuliano, Maura Jasoni, Francesco Martera, Fabrizio Mismas, Cristiana Mugerli, Roberto Prudente, Franca Puliti, Roberta Signani, Mario Tamberi, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino e Francesco Vaccarone. Tutti hanno messo la loro arte a disposizione di questa buona causa. Il Comune della Spezia ha dato il patrocinio all’iniziativa e ha fatto sì che le opere fossero sistemate in una location unica come quella del Castello San Giorgio.

Ginevra Masciullo