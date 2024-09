Sommariva passa al gruppo Spinelli: "Investimenti su traffici e lavoro"

Dagli uffici di via del Molo al quartier generale del gruppo Spinelli. Mario Sommariva, presidente dell’Adsp della Spezia e di Marina di Carrara – un piede già fuori dalla sede dell’Authority per effetto delle dimissioni rassegnate nei giorni scorsi e valide dal primo ottobre – sarà il nuovo presidente del colosso della logistica fondato nel 1963 da Aldo Spinelli e presente con una propria base operativa in un’area privata a Santo Stefano.

Parliamo dello stesso Aldo Spinelli che da mesi occupa, in coppia con l’ex governatore Giovanni Toti, l’occhio del ciclone dell’inchiesta per corruzione che ha terremotato la Liguria. A conferirgli l’incarico è stata ieri mattina l’assemblea dei soci, partecipata da Hapag-Lloyd e Spininvest, holding della famiglia Spinelli per guidare la quale nelle scorse settimane è stato scelto David Ermini, ex Pd ed ex vicepresidente del Csm. "La nomina di un professionista ampiamente stimato e dalla competenza e integrità unanimemente riconosciute – si legge nella nota diffusa subito dopo – dimostra e garantisce il forte impegno dei soci nel proseguire lungo il percorso di crescita intrapreso dal gruppo, valorizzando in misura sempre maggiore il grande lavoro imprenditoriale svolto finora". Dheeraj Bhatia, ceo di Hanseatic Global Terminals e responsabile dei terminal e delle infrastrutture di Hapag-Lloyd ha commentato così: "La grande esperienza di Sommariva sarà fondamentale per rafforzare il management e proseguire il nostro impegno nel fornire una maggiore capacità e servizi di qualità nei porti. Siamo fiduciosi che la sua esperienza e la sua competenza avranno un impatto positivo".

Soddisfatto Sommariva. "Ho servito l’interesse pubblico nei porti italiani con dedizione e passione per 20 anni. In questa fase questa esperienza poteva dirsi conclusa. Ho accettato con entusiasmo la proposta del gruppo Spinelli, fortemente sostenuta dai soci Spininvest e Hapag Lloyd, perché siamo di fronte a un importante gruppo internazionale che vuole proseguire il suo piano di investimenti per creare nei porti italiani, a partire da Genova, un futuro di occupazione e nuovi traffici".

Roberta Della Maggesa