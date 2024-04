Sommani in concerto con Diego Caroppo e Michele Mazzochi

In attesa di vedere pubblicato il suo nuovo album a maggio, stasera alle 21, torna al Terminus Cafè Bernardo Sommani, accompagnato da Diego Caroppo (Compagnia Scapestrati) alla batteria e Michele Mazzochi (Gio Evan) al basso. Bernardo Sommani, classe 1993, è una personalità molto interessante del panorama musicale italiano: cantautore, chitarrista, e produttore, mescola diversi linguaggi nella sua musica in un sound caratteristico che non conosce distinzione di genere. È diplomato in chitarra jazz al conservatorio con un passato all’interno della scena alternative rock italiana, i suoi concerti stupiscono per eclettismo e padronanza del palcoscenico. Ha pubblicato in precedenza gli album ‘Rivestito di gioia’ nel 2015 e ‘Sto bene quando sudo’ nel 2019 e ora, per l’etichetta indipendente Tsck records, ‘((Onde))’. "La luce è un’onda, così come il suono – spiega Sommani – . Immaginatevi la propagazione di un’onda, quanto è poetica, affascinante ed al contempo potente, come la musica. Sull’onda di questo pensiero ho immaginato questo disco come un’interazione d’onde che si propagano per il mondo. Vorrei che fossimo più onde e meno particelle nel nostro rapporto con l’universo. Più onde, più ondeggianti e più umani nei nostri alti e bassi. Le onde sono contrazioni e rifrazioni della materia, proprio come i rapporti umani che si avvicinano e si allontanano. Onde inteso anche come da dove sono partito per portare alla luce questo disco. Tutta la musica di strada e per strada che ho ascoltato e racchiuso qui dentro. In questo album c’è la mia storia, la mia esperienza, ci sono io". Dopo un piccolo tour che toccherà, appunto, anche La Spezia, Sommani sarà impegnato in estate in uno spettacolo solista dove inserirà elettronica e loop/station, oltre ad una performance con un taglio più teatrale. Ulteriori informazioni per la serata sono disponibili al numero di telefono 0187 713210 (anche per le prenotazioni).