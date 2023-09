Solenghi ne ’I maneggi per meritare una figlia’. La commedia rinviata a lunedì per il maltempo

A causa delle avverse condizioni meteo previste, viene spostato da domani a lunedì sera, alle 21, lo spettacolo ‘I maneggi per maritare una figlia’, commedia per cui tutti conoscono Gilberto Govi, al Molo dei Pescatori di Monterosso. Protagonisti il popolare Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi. I biglietti sono disponibili all’ufficio della pro loco oppure online sul circuito VivaTicket. In questa occasione speciale verrà anche introdotto il premio Teatro Amapola, dedicato al ricordo di Sandro Daneri, un uomo che ha dedicato la sua vita alla salvaguardia delle tradizioni del paese e alla creazione di opere d’arte che hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. Questo premio sarà assegnato ogni anno all’attore o all’attrice protagonista di commedie brillanti, in riconoscimento del loro talento e contributo alla cultura locale. La scomparsa di Sandro Daneri, avvenuta lo scorso gennaio, è stata una grande perdita per il paese e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Il suo impegno nel preservare il patrimonio culturale continuerà a ispirare le generazioni future.