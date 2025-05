Soldi a fondo perduto per 6 start-up: "Un investimento sui nostri giovani"

Il Comune della Spezia ha concluso con successo le selezioni per il progetto ’Timer, Tempo di impresa mettiamoci in rete – sostegno alle start up giovanili’ e ha individuato 6 start-up giovanili che riceveranno contributi a fondo perduto per un totale di 70.650 euro. Le risorse saranno destinate a sostenere spese legate all’avvio e al funzionamento delle nuove imprese in linea con il progetto imprenditoriale presentato. "Investire nelle giovani generazioni – dice il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – significa investire nel futuro della città. Con il finanziamento a sei nuove start up abbiamo offerto loro un trampolino per costruire il proprio futuro qui, nella nostra città". L’iniziativa, finanziata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, mira a sostenere l’imprenditorialità giovanile. Tra le start-up selezionate, due erano già costituite e potranno rafforzare la loro attività grazie ai contributi ricevuti: la prima è ’Neoeast’, cooperativa impegnata nel settore turistico col progetto ’Shareboat’, piattaforma dedicata a condivisione, noleggio e gestione imbarcazioni; l’altra è ’Sen5es’ di Giubasso Umberto & C., che si occupa di produzione e commercio di bevande alcoliche. Le altre quattro start-up selezionate erano invece in fase di costituzione: ’Antichi Sentieri Liguri’, cooperativa di comunità attiva in Val di Vara con una proposta a base di escursionismo esperienziale, team building, tour in mountain bike e trekking; ’Aranea - Festival d’arte dislocato’, che mira a costituire una nuova organizzazione culturale; ’Breathe Liguria’, che mira a valorizzare il territorio attraverso molteplici attività; e ’Jooin Experience’, che offrirà esperienze di team building innovative e sostenibili rivolte principalmente ad aziende. "Questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di un ambiente favorevole all’imprenditorialità giovanile nel nostro territorio", dice l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Patrizia Saccone.