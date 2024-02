Smood, il tributo ai Guns n’Roses

Prima i Blusugar questa sera, poi, domani, ennesima novità per il palco dello SmooD di Ceparana: il tributo ad una delle band simbolo degli anni 90, i mitici Guns n’ Roses. Da Roma arrivano, domani (alle 22 il concerto, dalle 20.30 la cena) i Rocket Queen, nati nel 2006, con all’attivo già decine e decine di concerti sparsi un po’ su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, oltre aver suonato nei più importanti locali della capitale come il Qube x Radio Rock, il Cross Roads, nonché il super famoso Stazione Birra. La sempre attentissima cura per l strumentazione e la costante ricerca di un suono sempre più fedele all’originale, uniti alla grande energia sul palco, hanno reso i Rocket Queen, il tributo italiano più noto alla band di Axl Rose. Salvo alla voce, Mirko Turchetta chitarra solista e cori, Esp alla batteria, Frankie chitarra ritmica e cori, Fab al basso e cori, sono pronti per un concerto al fulmicotone. Ulteriori info sono disponibili al 328 7671213.