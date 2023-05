Skaletta Rockaway Beach La nuova stagione parte con gli Slim River Boys

Il nuovo nome, che cambia ogni anno con l’arrivo della bella stagione e la riapertura dello spazio esterno, sarà "Skaletta Rockaway Beach": ispirato alla canzone degli adorati Ramones, che porta le giuste sonorità per un’estate condita da musica, aria di festa e divertimento. Nell’Arci Skaletta Rock Club di via Crispi 168 è tutto pronto per il nuovo corso del locale, con un denso programma e tante novità per sfruttare al meglio il giardino. A dargli il benvenuto è la nuova mascotte, realizzata da Riccardo Bucchioni, creatore di grafiche, gadget e personaggi che popolano l’universo del locale. Si tratta di un pappagallino in versione marinaretto, con tanto di cappellino con il ‘94’, anno della fondazione, impresso sulla falda. "Il nome dell’estivo è un tributo ai Ramones che noi amiamo, e ad una spiaggia immaginaria, senza sabbia e senza ombrelloni e il nostro animaletto-simbolo ne è il guardiano" commenta il direttivo, che annuncia vecchie e nuove attrazioni per il programma. Torna la formula vincente fatta di un mix di proposte che si sono rivelate scelte capaci di arricchire il tradizionale cartellone fatto di concerti e dj set con l’apertura ad arti ed espressioni diverse. "Oltre ai consueti live musicali – fanno sapere – è confermato l’appuntamento con la Stand Up Comedy che ha riscosso tanto entusiasmo (comici di livello nazionale impegnati nella classica formula in piedi, frontale al pubblico, ndr), nuove mostre, mercatini di autoproduzione e workshop". Ed è già in cartellone nel secondo week end di giugno il festival dei cantautori. Ma anche sul fronte del gusto e della proposta al bancone ci saranno new entry. "Una nuova carta delle birre, sempre più ricca, tante novità golose e pure alcune riconferme, come i vini della cantina Giacomelli, la vasta scelta dei gin ecc. Non c’è altro da aggiungere, se non dare appuntamento alla nostra Rockaway Beach" concludono. Il primo appuntamento di questo nuovo corso è in programma stasera alle 21: il nuovo palchetto esterno sarà inaugurato dai sarzanesi Slim River Boys: band della Val di Magra composta da Filo, Marino e Dario dalle sonorità country.

Chiara Tenca