Sipario sul ’Cantaspezia’ Lo scettro a Giulia e Marco E poi una raffica di premi

Incoronati i migliori brani del ‘Cantaspezia 2023’, con lo scettro del vincitore nelle mani di Giulia e Marco Simoncini, che hanno interpretato ‘Spezia sei tu’ (lui è anche l’autore), davanti ad un buon pubblico nella sala del Teatro Don Bosco. L’evento promosso dall’associazione 50&Più della Spezia e organizzato da Prospezia col patrocinio del Comune, ha visto impegnato un dinamico staff composto da Luciano Venturi, Sergio Carretti, Bruno Dal Molin e Adriano Tavernelli.

Tanti altri riconoscimenti sono stati poi assegnati ad altre canzoni in concorso (mai depositate in Siae), che dovevano essere cantate in dialetto oppure in italiano purché con riferimenti alla nostra città, o al Golfo, o alle nostre usanze e tradizioni. A cominciare dal Premio della critica a ‘Jack & Joe’, autori e interpreti Claudio Raffellini e Maurice Lo Monaco; la Migliore musica (premio Domenico Cortopassi) a ‘Esciumm’, con autore e interprete Roby Bologna; Miglior testo ex aequo ‘Il canto del golfo’ e ‘Quando penso basterebbe un sorriso’, con autori e interpreti, rispettivamente, Giancarlo ‘Giba’ Guani e Diego Bruzzone; Premio spezzinità a ‘Vegnì aa Ciapa’ autore e interprete Silvano ‘Silwako’ Tresanini; Brano più ballabile (premio Gianni Brezza, con videomessaggio augurale di Loretta Goggi) ‘Bei mi tempi, la pineta de San Teenso’, autore Fino Fedi e interprete Marcotedesco; Canzone più originale ‘Lépego’ di Lorenzo Da Pozzo e Marco Salatino, interprete Malincuore; Brano più divertente ‘Pia le palanche’, autore e interprete Antonio Pagano; Premio like su Facebook ‘Filastrocca sul lungomare’ di Enzo Gaia (anche interprete) e Giovanni Ricchetti; Miglior video ex aequo Roberto Celi per ‘Il canto del golfo’ e Sergio Natale per ‘Vegnì aa Ciapa’. Durante la serata, infine, il professor Piergiorgio Cavallini, a nome dell’associazione Prospezia, ha consegnato una targa a Franco Ferrari per i 133 anni di vita della società Pro Italia, di cui è presidente. A premiare, fra gli altri, il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore Marco Frascatore, il luogotenente Vito Ventre, direttore della banda della Marina militare, Bettina, la figlia di Gianni Brezza e Massimo, nipote di Domenico Cortopassi. A condurre con vivacità la serata, con tanto di sigla di Riccardo Borghetti, sono stati Ginevra Masciullo e Maurizio Damerini, coadiuvati da Bruno Dal Molin. Con l’appuntamento alla prossima edizione. Marco Magi