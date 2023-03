Sicurezza del territorio: il dibattito

’Uniti per la gente’, lista civica che esprime la maggioranza in consiglio a sostegno della giunta Battilani, inaugura una serie di incontri con la popolazione. Il primo si terrà domani alle 17.30 nell’Auditorium della Cittadella degli studi a Ceparana sul tema ’Messa in sicurezza del territorio: torrente Villa e argini di Magra e Vara, movimenti franosi strada per Podenzana e a Pratolino’. Dopo l’introduzione del sindaco Alberto Battilani interverranno i geometri Lorenzo Bragazzi (responsabile lavori pubblici del Comune) e Paolo Adorni (vice sindaco di Bolano), e l’ingegner Giuseppe Cervarolo, progettista dell’intervento. Modera l’architetto Elena Ferrarini, assessore del Comune di Bolano. "Questo – dice Maria Caterina Ambrosi capogruppo di ’Uniti per la gente’ – è il primo di una serie di appuntamenti che ci vedranno vicini ai cittadini"