Si riavvicina alla ex moglie. Arrestato dai carabinieri

Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla casa di residenza della compagna in quanto colpito da un precedente provvedimento del giudice scattato dopo la denuncia presentata proprio dalla ex moglie. Ma lui, un quarantenne spezzino, non ha resistito alla tentazione di incontrare la donna e si è così presentato nel suo appartamento non tenendo conto del fatto di avere il braccialetto elettronico inserito proprio, a causa della denuncia e l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 500 metri dalla casa dell’ex compagna. E dunque di non avvicinarsi senza l’eventuale autorizzazione del giudice. Il dispositivo elettronico ha svolto bene il proprio compito lanciando così l’allarme alla caserma dei carabinieri che hanno localizzato il segnale e si sono presentati nel quartiere dell’Umbertino all’indirizzo conosciuto. I militari del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale si sono quindi presentati davanti all’ingresso della casa temendo di trovarsi a far fronte a una situazione di tensione, invece il clima era apparentemente sereno.

Il 40enne è stato comunque arrestato per aver violato gli obblighi derivanti dal provvedimento dalla casa famigliare. Il quarantenne è stato portato in caserma per adempiere alle procedure di rito e inoltrare l’informativa al pubblico ministero. Si è presentato in Tribunale alla Spezia per il rito della direttissima. Il giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero onorario Raffaele Giumetti, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri disponendo per il quarantenne spezzino gli arresti domiciliari.

Massimo Merluzzi