Si perde in un sentiero nel pomeriggio, ritrovata a notte fonda

Bonassola, 16 maggio 2023 – Ritrovata in piena notte la settantacinquenne persa ieri pomeriggio nei dintorni di Bonassola.

Si è conclusa positivamente la ricerca della turista, residente a Roma ma frequentatrice di Bonassola, che si era allontanata ieri pomeriggio dalla sua residenza estiva per una passeggiata verso la località 'Salto della Lepre' quando ha perso l'orientamento.

L'allarme è scattato in serata per mano della sua vicina di casa che non l'ha vista rientrare per la consueta cena insieme. Si sono immediatamente attivati i soccorsi, composti da vigili del fuoco della sede Centrale e di Brugnato, piloti dei droni dei vigili del fuoco, volontari di Levanto, carabinieri, soccorso alpino e personale del 118, che hanno battuto le zone intorno al 'Salto della Lepre', quando intorno alle 2 di notte hanno ritrovato la signora in buono stato di salute ferma sul ciglio di un sentiero. Tutto bene quel che finisce bene.

m. magi