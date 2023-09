Si cerca tecnico per caldaie e impiegato per logistica I Centri per l'Impiego della Spezia offrono 3 posti di lavoro: un tecnico caldaie, un impiegato logistica e un buyer. Requisiti: esperienza, patente B, conoscenza lingua inglese, diploma o laurea, conoscenze informatiche. Tempo determinato o indeterminato. Orario 9-12 e 14-18.